Байден уснул от речи главы Пентагона на Дне поминовения

Американский лидер Джо Байден уснул во время речи главы Пентагона Ллойда Остина в День поминовения. Об этом сообщил журнал Newsweek .

Журналисты опубликовали видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, что президент страны задремал, пока говорил Остин.

«Смотрите, Байден спит. Его глаза закрыты уже около 30 секунд. Как думаете, СМИ воспользуются этим? У него потекут слюни — разбуди Байдена!» — сказал человек за кадром.

Ранее глава Штатов публично оконфузился на саммите G20. Он с двух попыток не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии. После ошибки Байдена принц даже попил воды, чтобы скрыть неловкость.

Еще один фейл американского президента случился на церемонии награждения ветеранов. Он сбежал с мероприятия, не дождавшись заключительной традиционной молитвы.