Байден удивил прохожих скандальной покупкой на распродаже

Покидающий свою должность президент США Джо Байден пришел в магазин в «Черную пятницу» и удивил прохожих, взяв с собой экземпляр книги, в которой создание Израиля описывалось как «колониализм», который встретил «сопротивление» со стороны палестинцев. Об этом сообщил The New York Post (NYP).

Байден покинул книжный магазин Nantucket Bookworks, держа на виду у прессы экземпляр книги «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годов». Ее написал профессор Колумбийского университета Рашид Халиди.

В книге автор утверждает, что «современную историю Палестины лучше всего можно понять в следующих терминах: как колониальную войну, которую вели против коренного населения различные стороны, чтобы заставить его отказаться от своей родины в пользу другого народа против его воли».

Автор восхваляет Первую интифаду палестинцев против Израиля, в результате которой после почти шести лет беспорядков и забрасывания камнями с 1987 по 1993 год погибло более 2000 человек и которая завершилась соглашениями в Осло, предоставившим районам Западного берега реки Иордан и сектора Газа ограниченное самоуправление.

Байден при этом неоднократно называл себя сионистом, имея в виду сторонника движения, которое стимулировало еврейскую иммиграцию на Святую Землю, что привело к созданию государства Израиль в 1948 году.

«Не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом. Я сионист», — сказал Байден президенту Израиля Исааку Герцогу, приехавшему с визитом 12 ноября в Овальный кабинет.

Однако в прошлом году Джо Байден жестко критиковал действия израильских властей за растущее число жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Американский лидер использовал и нецензурные выражения, хотя Белый дом это впоследствии отрицал.