Байден снова опростоволосился

Байден снова оговорился и перепутал Украину и Ирак

Фото: РИА «Новости»

Ираку пришлось слишком долго ждать американской помощи, заявил президент США Джо Байден, имея в виду Украину. Такую речь он произнес во время визита во Францию, сообщило РИА «Новости».

«Нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака. Потому что мы ждали. Я имею в виду, это просто, это не то, что мы есть. Это не то, кто есть Америка», — сказал он.

В своих рассуждениях Байден пытался объяснить, почему не получилось вовремя поддержать ВСУ очередными поставками. Позже, в разосланной Белым домом стенограмме, слово Ирак зачеркнули и в скобках добавили Украину.

Конгресс США несколько раз блокировал принятие законопроекта о выделении Украине военной помощи. Против этого выступала Республиканская парти.

Байден безуспешно пытался склонить парламентариев на свою сторону. Однако во второй половине апреля стороны все-таки договорились о принятии законопроекта.

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