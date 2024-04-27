Байден признался, что его посещали мысли о суициде | 360°

Мир 27 апреля 2024, 00:15 Байден признался, что его посещали мысли о суициде Байден рассказал, что задумывался о суициде после гибели жены и годовалой дочери РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден хотел свести счеты с жизнью. На такие мысли его подтолкнула неожиданная гибель первой жены и маленькой дочери, рассказал американский лидер в эфире американского радио Sirius XM.

По словам Байдена, в 1972 году он столкнулся с отчаянием и болью от утраты в ДТП его первой жены Нейлии и маленькой дочери Наоми. В интервью президент отметил, что не стал этого делать из-за чувства ответственности за будущее сыновей.

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Хантер и Бо тоже ехали в автомобиле в момент аварии, но остались живы. Их госпитализировали с травмами. Байден отметил, что горе на мгновение помутило его разум, но мысль о суициде быстро отступила.

Спустя пять лет он женился во второй раз на общественной деятельнице Джилл Стивенсон, в браке с которой у него родился еще один ребенок.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в конце 2023 года серебристый седан врезался во внедорожник службы безопасности президента Байдена в штате Делавер. Политик и его жена не пострадали.