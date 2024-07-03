Байден потребовал снизить возмутительные цены на препараты от ожирения
Байден призвал Novo Nordisk снизить цены на препарат от ожирения «Оземпик»
Президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс обратились к фармацевтическим компаниям Novo Nordisk и Eli Lilly с требованием снизить цены на препараты «Оземпик» и «Вегови». Об этом сообщила газета USA Today.
В письме Байден Сандерс обратили внимание, что в Штатах цены на «Оземпик» в шесть раз выше, чем в Германии и Канаде, и подчеркнули, что уже давно обеспокоены этими «возмутительными ценами».
«Eli Lilly также взимает непомерно высокие цены за „Мунджаро“, препарат с аналогичными эффектами для здоровья, как „Оземпик“, — указали они в своем письме.
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При этом политики похвалили разработчиков этих препаратов, но тут же предупредили, что при условии, если стоимость на них не упадет, это будет грозить банкротством американской системы здравоохранения.
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В тексте письма также указано, что в 2023-м Novo Nordisk получила более 12 миллиардов долларов прибыли, отчасти и за счет взимания с покупателей более тысячи долларов в месяц за рецептурный препарат, который можно производить менее чем за пять долларов.
«Это взвинчивание цен. Это корпоративная жадность», — подчеркнули авторы послания.