Байден оценит целесообразность участия в президентской гонке

NYT: Байден осознал проблемы в предвыборной гонке после дебатов

Действующий президент США Джо Байден ясно понимает свое положение после неудачных дебатов с Дональдом Трампом и обдумывает целесообразность участия в борьбе за сохранение поста. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на «сторонника» главы государства.

По информации журналистов, Байден в беседе со сторонником проговорил, что размышляет, стоит ли ему продолжать гонку.

«Разговор президент — первый критерий того, что он тщательно изучает, сумеет ли оправиться после неудачного выступления на дебатах», — отметили они.

При этом пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс назвал статью «абсолютной ложью». Он подчеркнул, что Байден прекрасно понимает необходимость хорошего выступления на ближайшем интервью в эфире АВС в пятницу, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

«Он отлично понимает, что еще пара подобных мероприятий и мы будем совсем в иной ситуации», — добавил Бейтс.

Сам Байден ранее объяснил провальные дебаты с Трампом сильной усталостью после поездок.