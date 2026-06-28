Байден не смог найти выход со сцены на гала-вечере Демпартии

Экс-президент США Джо Байден снова потерялся на сцене и не смог найти выход, выступая на гала-вечере Демократической партии. Об этом сообщила газета New York Post.

В субботу Байден выступил в штате Мэриленд с речью, в которой он защищал свою политику в бытность американским лидером и раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа. На выступлении Байден щурился и громко кашлял.

«В конце своей речи Байден произнес знакомый лозунг о способности страны преодолевать трудности, а затем ему потребовалась помощь, чтобы определить, с какой стороны уйти со сцены», — заявили авторы материала.

В попытке определить «наилучший маршрут» Байден указал на две разные стороны, затем разобрался и ушел со сцены, повернувшись спиной к зрителям.

Ранее экс-президент США чуть не сорвал мероприятие своей жены Джилл нелепыми вопросами и требовал признания в любви.