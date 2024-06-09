Байден и Макрон сошлись во мнении по использованию замороженных активов России

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон одобрили передачу Украине прибыли от российских заблокированных активов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран пообещали поддержать усилия Евросоюза и государств «Большой семерки» по изъятию прибыли от замороженных активов России. Средства планируют направить властям Украины.

Байден и Макрон заявили о беспокойстве в связи с поставками в Россию оружия из Ирана и КНДР. Они также выразили опасения из-за передачи российской стороне китайских «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства».

Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак предупредила Запад, что конфискация прибыли от российских активов может подорвать мировую валютную систему. Она объяснила, что любые действия должны иметь юридические основания. Козак добавила, что МВФ продолжает придерживаться этой позиции.