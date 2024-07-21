Азербайджан решил помочь заморским территориям Франции обрести независимость

Баку будет поддерживать заморские территории Франции всеми ресурсами в борьбе за независимость от Парижа. Такое заявление президент Азербайджана Ильхам Алиев сделала на Втором Шушинском глобальном медиафоруме. Его процитировало агентство Azertag .

«Мы будем поддерживать всеми нашими ресурсами, насколько это возможно, до тех пор, пока вы не станете свободными», — сказал Алиев.

С вопросом об антиколониалистских инициативах к нему обратился представитель Французской Полинезии в ООН Карлайл Корбин. Президент Азербайджана отметил, что колонии Франции будут поддерживать всеми необходимыми ресурсами.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не согласится на мирный договор с Арменией, пока в ее конституции присутствует ссылка на документ об объединении с Нагорным Карабахом.