Азербайджан решил помочь заморским территориям Франции обрести независимость
Алиев: Азербайджан поможет заморским территориям Франции обрести независимость
Баку будет поддерживать заморские территории Франции всеми ресурсами в борьбе за независимость от Парижа. Такое заявление президент Азербайджана Ильхам Алиев сделала на Втором Шушинском глобальном медиафоруме. Его процитировало агентство Azertag.
«Мы будем поддерживать всеми нашими ресурсами, насколько это возможно, до тех пор, пока вы не станете свободными», — сказал Алиев.
С вопросом об антиколониалистских инициативах к нему обратился представитель Французской Полинезии в ООН Карлайл Корбин. Президент Азербайджана отметил, что колонии Франции будут поддерживать всеми необходимыми ресурсами.
Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не согласится на мирный договор с Арменией, пока в ее конституции присутствует ссылка на документ об объединении с Нагорным Карабахом.