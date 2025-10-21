Алиев заявил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан

Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению через территорию республики. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-подходе по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации», — отметил Алиев, слова которого привело РИА «Новости».

Он уточнил, что первым таким транзитным грузом стали фуры с казахстанским зерном для Еревана.

Во вторник, 21 октября, в Астане состоялась встреча Алиева с Токаевым в формате один на один. Затем лидеры приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан — Казахстан.

В августе Армения согласилась сотрудничать с США для создания «маршрута Трампа», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

Ранее Пашинян и Алиев продолжили работу по укреплению мира между двумя странами.