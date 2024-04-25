Азербайджан открестился от поставок оружия на Украину | 360°

Мир 25 апреля 2024, 11:21 Азербайджан открестился от поставок оружия на Украину Алиев: Азербайджан не поставляет и не будет поставлять оружие Украине РИА «Новости»

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Азербайджан не передавал Украине вооружения и не планирует делать это в будущем. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку.

«Мы не передаем оружие Украине. Хотя нас и просят об этом, однако мы не можем и говорим про это публично, открыто. Мы не будем делать это. Оружие — нет, гуманитарная помощь — да», — сказал он.

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Алиев отметил, что Азербайджан также принимал участие в восстановлении города Ирпень.

«Мы предоставили Украине финансовую и гуманитарную помощь на более чем 30 миллионов евро. Мы участвовали в реконструкции Ирпени, где большая азербайджанская диаспора, но ничего больше этого», — добавил президент.

Ранее президент Азербайджана напомнил, что именно Россия является основополагающим государством для обеспечения региональной безопасности на всем Кавказе. По его словам, от взаимодействиях двух стран зависит очень многое.