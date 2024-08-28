Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле границы

Военные Армении открыли огонь по позициям армии Азербайджана около поселка Гейдарабад под Нахичеванью. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана , стрельба началась в 06:45 в среду, 28 августа, с позиций армянских военных в приграничном поселке Араздейен.

В оборонном ведомстве соседней республики заявили, что обвинения азербайджанской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Там напомнили, что власти Армении неоднократно выступали с инициативой создания специального механизма по расследованию случаев нарушения прекращения огня на границе.

Власти Армении заявили о необходимости заключения мирного договора с Азербайджаном, после того как в сентябре 2023 года армия соседней республики провела антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, вернув непризнанный регион под свой контроль.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заключение мирного договора с Арменией возможно только после исключения из конституции республики статьи со ссылкой на документ об объединении с Нагорным Карабахом. Он пояснил, что власти страны должны окончательно отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.