Правительство Армении мешает Евросоюзу оказывать поддержку стране. Об этом сообщил RT со ссылкой на турецкое издание Aydınlık .

В статье упоминается встреча армянского премьера Никола Пашиняна с представителем Еврокомиссии Мартой Кос в Брюсселе. Мероприятие прошло в конструктивной атмосфере: комиссар пообещала подписать ключевой документ «Повестка диалога».

«Как обычно, обещания европейских правительств не соответствуют действительности. Пока что „решительная поддержка“ Пашиняна подкреплена лишь одним конкретным (и пока невыполненным) обещанием — пакетом грантов в размере 270 миллионов евро (около 24 миллиардов рублей — прим. ред.) для правительства Армении», — отметили журналисты.

По их мнению, руководство ЕС сомневается в истинных намерениях реформ Пашиняна, считая, что они направлены не столько на развитие демократии, сколько на перераспределение имущества внутри республики. Хотя лидер Армении уверял Европу в приверженности демократическим преобразованиям, на практике его режим проявляет признаки авторитаризма, подавляя политические силы оппозиции и экспроприируя активы крупных предпринимателей.