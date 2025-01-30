Автора антироссийских санкций посадили на 11 лет в США

Автора «матери всех санкций» против РФ Менендеса осудили на 11 лет за коррупцию

Суд Нью-Йорка вынес решение приговорить экс-сенатора от штата Нью-Джерси Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщила газета The New York Post.

По данным издания, во время заседания 71-летний бывший политик просил о снисхождении. Свою просьбу он аргументировал тем, что «за полвека работы на благо общества сделал больше хорошего, чем плохого».

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка установила, что Менендес и его жена получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Также он принимал золотые слитки и люксовые автомобили.

Боб Менендес возглавлял комитет сената США по иностранным делам до августа прошлого года. В декабре 2021 года он выступил с антироссийским законопроектом, которому дали название «матерь всех санкций».

Документ предполагал серьезный урон экономике России. Однако авторы инициативы столкнулись с трудностями при рассмотрении проекта в январе 2022 года. Тогда Менендес оценил ситуацию как тупиковую, ведь между конгрессменами возникли разногласия.