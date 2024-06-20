Автомобильный мост рухнул в Киеве

На Жилянской улице в Киеве произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Рухнула часть Воздухофлотского моста. В местных пабликах уточнили, что на дорогу упал пешеходный тротуар.

На опубликованных в Telegram-канале издания кадрах запечатлели лежащее на проезжей части и трамвайных путях металлическое ограждение переправы.

Из-за обрушения на этом участке города остановилось движение скоростных трамваев.

В начале 2024 года основатель украинского «Офиса трансформации» Максим Бахматов отмечал, что 90% мостов столицы Украины находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент.

Летом 2023-го украинские специалисты, изучив данные о 23 тысячах переправ в стране, говорили об их 10-процентной аварийности. Эксперты отмечали, что в Киеве дела обстоят хуже всего.