Автомобильный мост рухнул в Киеве

В Киеве обрушилась часть Воздухофлотского моста

Alexandr Altukhov / Russian Look
Фото: Alexandr Altukhov / Russian Look/Global Look Press

На Жилянской улице в Киеве произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Рухнула часть Воздухофлотского моста. В местных пабликах уточнили, что на дорогу упал пешеходный тротуар.

На опубликованных в Telegram-канале издания кадрах запечатлели лежащее на проезжей части и трамвайных путях металлическое ограждение переправы.

Из-за обрушения на этом участке города остановилось движение скоростных трамваев.

В начале 2024 года основатель украинского «Офиса трансформации» Максим Бахматов отмечал, что 90% мостов столицы Украины находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент.

Летом 2023-го украинские специалисты, изучив данные о 23 тысячах переправ в стране, говорили об их 10-процентной аварийности. Эксперты отмечали, что в Киеве дела обстоят хуже всего.

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