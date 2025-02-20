Автоэксперт Солдатов: автобренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях

Автомобильные компании, покинувшие российский рынок в 2022 году, не смогут вернуться на прежних условиях. Такое мнение высказал автоэксперт Роман Солдатов в беседе с RT .

По его словам, многие предприятия, принадлежавшие западным компаниям, теперь заняты отечественными и китайскими производителями. Никто не станет освобождать эти площадки ради зарубежных брендов, заявил специалист.

«Но нужно понимать, были ли договоренности по поводу возвращения. У некоторых они были. Тот же Volkswagen явно будет готов пойти на любые условия для возвращения», — добавил Солдатов.

Он также подчеркнул, что крупным автомобильным организациям действительно выгодно возобновлять деятельность в Росси.