Автоэксперт Попов: смягчение Японией санкций против РФ не повлияет на стоимость машин

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал решение Японии открыть доступ российским гражданам к импорту «мягких» гибридов. Об этом сообщил RT .

По словам специалиста, ослабление санкций против РФ не повлияет на стоимость машин на рынке.

«Я не думаю, что эта история как-то сильно повлияет на демпинг цены, поскольку речь идет об аукционных торгах на японские автомобили. <…> Аукционные цены вряд ли будут сильно меньше, чем-то, что у нас сейчас здесь продается», — пояснил Попов.

Эксперт также отметил, что подобные условия помогут создать конкурентную среду. Однако серьезного изменения ценового курса на автомобили ожидать не стоит, добавил он.