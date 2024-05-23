Австрия останется без газа из России из-за решения суда

Bloomberg: OMV предупредила о риске для Австрии остаться без российского газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV оповестила трейдеров о проблемах с переводами на счета «Газпрома» из-за решений европейских судов. Она предупредила о риске приостановки поставок газа из России.

Поздно вечером 21 мая OMV AG выпустила срочное рыночное сообщение, сообщило агентство Bloomberg. Компания оповестила трейдеров о том, что европейские суды могут приостановить ее платежи в адрес «Газпрома» из-за решения иностранного суда, полученного некой крупной энергетической компанией.

«Вероятно, что „Газпром экспорт“ прекратит поставки газа», — заявила компания.

Российское топливо занимало львиную долю газовых закупок Австрии. За последние семь месяцев «Газпром» поставил более 80% топлива в общем объеме импорта. Долгосрочный контракт рассчитан до 2040 года.

Глава OMV AG Альфред Штерн заявил в 2023 году, что продолжит сотрудничать с «Газпромом» и закупать российский газ. По его словам, это не противоречило европейскому законодательству.