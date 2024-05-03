Авиаперевозчика Emperor Aviation исключили из-под действия антироссийских санкций | 360°

Мир 03 мая 2024, 19:50 Авиаперевозчика Emperor Aviation исключили из-под действия антироссийских санкций США исключили из-под действия санкций авиаперевозчика Emperor Aviation РИА «Новости»

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США вывели из-под антироссийских санкций оператора деловой авиации Emperor Aviation. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Согласно опубликованному документу, авиакомпания якобы связана с семьей российского предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова.

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Также ограничения сняли с принадлежащих Emperor Aviation семи самолетов.

Ведомство не уточнило причины этого решения.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло авиакомпанию «Победа» в SDN-лист, который считается самым жестким санкционным списком в Америке. Из-за этого летом перевозчик будет вынужден сократить число международных рейсов.