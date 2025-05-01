Авиакомпания El Al возобновила прямые авиарейсы между Тель-Авивом и Москвой

В начале мая израильская авиакомпания EI AI, вьетнамский перевозчик Vietnam Airlines и авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines возобновят рейсы в Москву. Об этом сообщил ТАСС. .

С 1 мая авиакомпания El Al планирует возобновить регулярные прямые рейсы между Тель-Авивом и Москвой. Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика.

Решение приняли после обсуждений с властями страны. Цель — обеспечить безопасность пассажиров. Рейсы будут выполняться семь дней в неделю.

«Туркменские авиалинии», флагман гражданской авиации Туркменистана, с 2 мая вновь начинают выполнять регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва и обратно.

Авиакомпания Vietnam Airlines с 8 мая возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Полеты будут выполняться по вторникам и четвергам. В дальнейшем, с июля следующего года, количество рейсов может быть увеличено до трех в неделю.

Ранее «Известия» сообщили, что авиакомпания S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Анталью со 2 мая. Рейсы будут выполняться по два в день.