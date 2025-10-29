Авиаэксперт Гусаров заявил, что для прямого сообщения с Японией и Южной Кореей нужно преодолеть давление Запада

Заместитель главы МИД Андрей Руденко объявил о переговорах российских компаний с коллегами из Японии и Южной Кореи относительно восстановления прямого авиасообщения. Однако, несмотря на готовность сторон наладить рейсы, существует ряд препятствий. О них рассказал редактор портала avia.ru Роман Гусаров в беседе с «Ридусом» .

Специалист отметил, что помимо желания летать, потребуется снятие санкций с российских перевозчиков и гарантия неприменения мер третьими странами. Вопрос поставок запчастей и обслуживания самолетов в условиях действующих ограничений также вызывает озабоченность.

По мнению авиационного эксперта, решение этих вопросов потребует преодоления давления со стороны Запада, с которым столкнулись Китай и Индия. Решение всех перечисленных трудностей пока остается открытым вопросом, заключил Гусаров.