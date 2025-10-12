Авиаэксперт Гусаров заявил, что давление США может вынудить Китай пересмотреть закупки самолетов

Эксперт в области авиации Роман Гусаров обсудил возможные риски и сценарии развития событий в связи с намерениями США ввести ограничения на использование российского воздушного пространства китайскими авиакомпаниями. Об этом он рассказал в интервью сайту «Взгляд» .

По словам Гусарова, Белый дом пытается выровнять условия конкуренции между американскими и китайскими авиаперевозчиками путем ограничения маршрутов последних. Однако такие меры сомнительны с точки зрения международного права, подчеркнул эксперт. Он добавил, что американская сторона злоупотребляет санкционным инструментом и вмешивается в коммерческую деятельность компаний.

Гусаров считает, что подобный шаг может спровоцировать ответные шаги со стороны Китая, включая покупку самолетов Airbus вместо продукции Boeing. Вместе с тем, специалист допустил возможность конструктивного разрешения кризиса, предположив, что Россия могла бы предложить площадку для переговоров между США и Китаем с целью снятия взаимных ограничений в сфере авиасообщения.