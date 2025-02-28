Авиаэксперт Гусаров: со стороны России нет препятствий для начала полетов в США

Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, в беседе с « Ридусом » высказал свое мнение о перспективе восстановления прямого авиасообщения между Россией и США.

По словам эксперта, возобновление таких рейсов напрямую связано с восстановлением дипломатических отношений. Со стороны России препятствий нет, однако у Соединенных Штатов в этом вопросе все сложнее.

«Ключевая проблема здесь — политическое решение Госдепа или президента США о снятии санкций в отношении наших авиакомпаний и снятии запретов на полеты, причем не только через США. Там вообще речь идет уже и о Канаде», — отметил Гусаров.

Он также обратил внимание на необходимость пересмотра ограничений, наложенных на российскую финансовую систему. Без проведения финансовых расчетов осуществление регулярных рейсов становится невозможным.