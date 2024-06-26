Атташе посольства США нашли мертвым в киевской гостинице

Источники СМИ уточнили, что атташе приехал на Украину 15 июня, тело нашли около 11:00 25-го. Следов насилия на нем не было.

«Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», — отмечается в материале.

Других подробностей нет.

В конце мая мертвым нашли посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пактэ. Ему было 53 года. Он умер в своей резиденции в Коломбо, сообщали «Известия». СМИ писали, что в полицию обратились сотрудники дипломатического ведомства, заметив, что посол долго не выходит на связь. Правоохранители и обнаружили тело. Следов насилия на нем также не было. Предварительно, причиной смерти стало резкое ухудшение здоровья.