Атташе посольства США нашли мертвым в киевской гостинице
«Страна.ua»: тело атташе посольства США нашли в гостинице Hilton в Киеве
В киевской гостинице Hilton обнаружили тело атташе посольства Соединенных Штатов, сообщило украинское издание «Страна.ua». Имя мужчины не называется.
Источники СМИ уточнили, что атташе приехал на Украину 15 июня, тело нашли около 11:00 25-го. Следов насилия на нем не было.
«Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», — отмечается в материале.
Других подробностей нет.
В конце мая мертвым нашли посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пактэ. Ему было 53 года. Он умер в своей резиденции в Коломбо, сообщали «Известия». СМИ писали, что в полицию обратились сотрудники дипломатического ведомства, заметив, что посол долго не выходит на связь. Правоохранители и обнаружили тело. Следов насилия на нем также не было. Предварительно, причиной смерти стало резкое ухудшение здоровья.