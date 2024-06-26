Ассанжа преследовали из-за раскрытия тайн американского «глубинного государства»

Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа преследовали из-за того, что он слишком много знал о секретах «глубинного государства» в США. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X .

Она назвала освобождение Ассанжа чудом и огромной победой для журналистики. Конгрессвумен добавила, что ей не нравился курс внешней политики, который США проводили в последние десятилетия.

Тейлор-Грин отметила, что журналист раскрыл тайны, которые тщательно скрывало «глубинное государство» — обладающие большим влиянием теневые бюрократические структуры. Она пожелала Ассанжу и его семье всего наилучшего и выразила надежду, что с него в будущем снимут все обвинения.

Журналист пошел на сделку с американской прокуратурой и признал себя виновным в шпионаже. Основателя WikiLeaks освободили прямо в зале суда, так как он уже провел пять лет в британской тюрьме. Слушания прошли в окружном суде США на острове Сайпан.