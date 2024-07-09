Армению призвали вернуть ее спутники на Землю

«Жоговурд»: несколько стран попросили Армению убрать спутники с орбиты

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Ряд стран обратился к Армении с требованием убрать с орбиты запущенные ею спутники Armsat-1 и Hayasat-1. Об этом сообщила газета «Жоговурд».

Источник издания не назвал государства, которые попросили Армению вернуть на Землю спутники. В газете отметили, что армянские космические аппараты стали проблемой для других стран: по мнению экспертов, из-за Armsat-1 и Hayasat-1 в работе других спутников и их программах возникли сбои.

В газете добавили, что армянские специалисты неверно провели расчеты и непрофессионально запустили спутники на орбиту.

Ранее космическое командование ВС США предупредило, что российский спутник «Ресурс-П» разрушился 26 июня. Выведенный из эксплуатации космический объект развалился на фрагменты на низкой околоземной орбите.

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