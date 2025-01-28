Армению призвали организовать проезд из Азербайджана в Азербайджан

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил об отсутствии у Баку территориальных претензий к Еревану, но напомнил об обязательствах Армении по проезду в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан. Должен быть комфортный и свободный проезд <…> без каких-либо проверок и препятствий», — подчеркнул Алиев.

Власти Азербайджана неоднократно говорили о необходимости прокладки Зангезурского транспортного коридора — пути длиной около 40 километров, связывающем основную территорию государства с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. Ереван пока не согласился на реализацию этого проекта.

Ранее Эрдоган допустил запуск железнодорожного коридора в Азербайджан через Иран. Глава Турции полагает, что это позволит укрепить отношения с Баку.