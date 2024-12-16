Армения запретила въезд российскому политологу Миграняну

Армянские власти закрыли въезд в республику известному российскому политологу и историку Андранику Миграняну. Об этом сообщила пресс-служба Союза армян России в официальном Telegram-канале .

По данным организации, политолог Мигранян собирался посетить могилы родителей. Он прилетел в ереванский аэропорт Звартноц. Здесь ученого остановили пограничники. После проверки документов ему отказали во въезде в Армению — притом, что Мигранян родился в Ереване.

Никаких причин такого решения погранслужба Армении не предоставила.

Андраник Мигранян — профессор МГИМО, кандидат исторических наук. Он также занимает должность председателя Научного совета стран СНГ. В 2006 — 2010-х годах историк входил в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Власти Армении в 2022 году также запретили въезд в страну Маргарите Симоньян.