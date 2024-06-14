Армения направила Белоруссии ноту протеста

Армянская сторона направила Белоруссии ноту протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, чьи слова привели в пресс-службе министерства.

Ноту направили после заявления представителя МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

«Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает», — сказала Бадалян.

По ее словам, в случае с Белоруссией — это «воистину роскошь».

Накануне Глаз сообщил, что Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией, сообщили «Известия». Посла Армении в Белоруссии 13 июня отозвали в Ереван для консультаций.