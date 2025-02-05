Археологи нашли 5000-летнюю пирамиду в Перу

Археологи обнаружили древнюю пирамиду, возраст которой оценивается примерно в пять тысяч лет. Она принадлежит одной из древнейших цивилизаций на планете, пишет сайт kp.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

Это открытие произошло в секторе F археологического памятника Чупачигарро в Перу. Пирамида находится всего в километре от священного города Карал-Супе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда археологи начали раскопки, участок был заросшим сухими деревьями хуаранго и кустарниками. После расчистки территории ученые нашли каменные стены, образующие три платформы, расположенные одна над другой. Судя по всему, это здание когда-то было пирамидой. На это указывают камни четырехугольной формы и центральная лестница, которая вела на вершину сооружения.

Рядом с этим местом находятся другие археологические памятники, связанные с цивилизацией Караль, которая существовала в период с 3000 по 1800 год до нашей эры. Все здания в этом районе различаются по размеру, форме и ориентации, что может быть связано с их назначением. Каждое здание строилось в несколько этапов с использованием разных техник, материалов и архитектурных элементов, характерных для того времени.

Исследования новой пирамиды помогут команде археологов под руководством доктора Рута Шади изучить планировку древнего города Чупачигарро. Также это позволит продолжить работы по благоустройству территории для будущих посещений туристами.