Арабист Останин-Головня отметил, что ближневосточные страны поддержали «Совет мира» Трампа из-за стратегических расчетов

Участие ряда ближневосточных государств в предложенной Дональдом Трампом инициативе по созданию «Совета мира» обусловлено желанием продемонстрировать лояльность своему главному партнеру — Соединенным Штатам Америки. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Василий Останина-Головни.

Так, Саудовская Аравия рассматривает свое участие как инструмент укрепления позиций регионального лидера и сохранения статуса ключевого партнера США на Ближнем Востоке, считает эксперт. Для Катара инициатива является возможностью повысить собственный международный статус и усилить влияние в разрешении региональных конфликтов.

Иордания же рассчитывает использовать предложение Трампа для достижения собственных целей — защиты интересов палестинского народа и поддержания региональной стабильности.

Таким образом, поддержка инициативы американского лидера странами региона носит скорее прагматичный характер, нежели выражение искренней приверженности идеям, выдвинутым Дональдом Трампом, подчеркнул Останин-Головня.