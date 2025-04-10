Apple заказала частный борт с 600 тоннами iPhone из Индии

Компания Apple заказала чартерный рейс из Индии в США с 600 тоннами iPhone. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило агентство Reuters .

«Технологический гигант Apple зафрахтовал грузовые самолеты для перевозки 600 тонн (или полтора миллиона единиц) iPhone из Индии после увеличения темпов производства в попытке обойти торговые пошлины Трампа», — написали журналисты.

Кроме того, компания лоббировала интересы индийских властей в аэропорту для сокращения времени прохождения таможни с 30 до шести часов.

На прошлой неделе капитализация Apple уменьшилась на 640 миллиардов долларов за три дня из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Акции компании упали на 3,7% — одну бумагу можно было купить за 181,46 доллара.

Аналитики считают, что у Apple есть риск сильно пострадать в развязанной торговой войне из-за зависимости от Китая. Высокие пошлины действуют и против Индии, Вьетнама и Таиланда, где у компании тоже есть производства.