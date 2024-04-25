Apple обвинили в использовании незаконно добытых полезных ископаемых | 360°

Мир 25 апреля 2024, 08:24 Apple обвинили в использовании незаконно добытых полезных ископаемых AFP: правительство Конго обвинило Apple в незаконном использовании ископаемых РИА «Новости»

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Правительство Демократической Республики Конго направило корпорации Apple досудебную претензию из-за использования при производстве электроники незаконно добытых в конголезских рудниках полезных ископаемых. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Два филиала Apple во Франции получили досудебное уведомление от юристов Конго. Власти республики обвинили американскую корпорацию в использовании полезных ископаемых, добытых в конголезских рудниках с нарушением прав человека, вывезенных и легализованных в Руанде.

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В России тоже проходили суды против Apple. Корпорацию оштрафовали за отказ удалить подкасты и приложения с запрещенным контентом и срыв доставки смартфона iPhone 13 покупателю в Москве. Российские силовики заявляли о слежке за дипломатами через «яблочные» гаджеты, но корпорация отвергла это обвинение.