Аналитик Волков указал на грядущую политическую трансформацию Евросоюза

В последние недели в Германии опубликовали ряд аналитических документов, где говорится, что США больше не являются надежным союзником и выдвигается инициатива о создании отдельного европейского военного союза. Ситуацию прокомментировал международный обозреватель Виталий Волков, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Специалист указал на грядущую политическую трансформацию всего Евросоюза.

«Главная задача — это убрать принцип консенсуса, который мешает более мощным и более агрессивным странам создать военно-политический блок в Европе. Причем необязательно включающий только европейские страны», — отметил аналитик.

Волков также обсудил недавний визит секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Берлин. По его мнению, в Киеве вновь активизировали риторику о необходимости переговоров с Россией с позиции силы.