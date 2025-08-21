Аналитик Вайнер отметил, что Маск отказался от создания третьей партии в США из-за высоких затрат

Самый богатый человек планеты Илон Маск официально заявил о закрытии проекта по формированию третьей крупной американской политической силы, которая должна была составить конкуренцию демократам и республиканцам на выборах президента США в 2028 году. Политический эксперт Грег Вайнер в разговоре с ОСН объяснил решение предпринимателя высокими финансовыми затратами на создание национальной партии.

Как отметил обозреватель, регистрация представительств во всех штатах требует огромных ресурсов, которые далеко не гарантируют успех.

«Прецеденты были: неудачные попытки Джека Андерсона в 1972-м и Росса Перо в 1992-м показали, что американская двухпартийная система крайне устойчива», — подчеркнул Вайнер.

Теперь миллиардер планирует поддержать перспективных кандидатов внутри существующей структуры Республиканской партии, среди которых особо выделяются сенаторы Марк Рубио и Джей Ди Вэнс, пользующиеся поддержкой избирателей.