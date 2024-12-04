Аналитик Топорнин: слова Бербок о солдатах на Украине связаны с приближающимися выборами

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут отправиться на Украину в случае прекращения огня. В беседе с RT свое мнение по этому поводу выразил директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Подобные высказывания аналитик связал с приближающимися выборами в бундестаг, которые запланированы на 23 февраля 2025 года.
«Положение у правящей коалиции не очень позитивное», — пояснил специалист.
По его словам, большинство избирателей в ФРГ все же уже задумались о переходе к мирному урегулированию конфликта. Топорнин предположил, что заявление Бербок не будет иметь серьезных практических последствий.
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