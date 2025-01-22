Аналитик Судаков: Украина не станет центральной темой политики Трампа

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков высказался о направлениях внешней политики нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил RT .

По словам аналитика, Украина останется одной из приоритетных тем, однако центральную позицию вопрос занимать не будет.

«Он (Трамп — прим. ред.) сделал так, чтобы эта тема стала главной, когда ему нужно было выиграть выборы. На сегодняшний день — Китай, тарифы, это будет совершенно другая игра», — пояснил эксперт.

Судаков также прокомментировал намерение американского лидера урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Указанного времени может быть недостаточно, срок носит условный характер, заявил специалист.