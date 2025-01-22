Аналитик Судаков: Украина не станет центральной темой политики Трампа

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков высказался о направлениях внешней политики нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил RT.

По словам аналитика, Украина останется одной из приоритетных тем, однако центральную позицию вопрос занимать не будет.

«Он (Трамп — прим. ред.) сделал так, чтобы эта тема стала главной, когда ему нужно было выиграть выборы. На сегодняшний день — Китай, тарифы, это будет совершенно другая игра», — пояснил эксперт.

Судаков также прокомментировал намерение американского лидера урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Указанного времени может быть недостаточно, срок носит условный характер, заявил специалист.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте