Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников озвучил свою точку зрения на возможное подписание меморандума между руководством Армении и Азербайджана в беседе с RT . Он считает, что подобный документ воспринимается частью общества как предательство национальных интересов Армении и подрывает основы национального самосознания и исторического наследия.

Солонников обращает внимание на параллельные процессы в стране, включая давление на Армянскую апостольскую церковь, которая играет важную роль в сохранении культурной и религиозной идентичности армянского народа. Эксперт убежден, что сочетание политического сближения с Баку и внутренних разногласий ставит перед премьер-министром Николом Пашиняном серьезную задачу поддержания внутренней устойчивости и сохранения доверия населения.

Такое восприятие руководства страны усиливает существующие противоречия и делает политический ландшафт Армении нестабильным. В конечном счете, возможные последствия подписания меморандума могут усилить внутриполитическую напряжённость и поставить под сомнение легитимность действующей власти.