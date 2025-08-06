Научный сотрудник ИМЭМО РАН Полина Соколова в интервью ИА НСН рассказала о процессах, связанных с давлением Евросоюза для строительства унитарного государства Боснии и Герцеговины.

По словам эксперта, первоочередной целью ЕС является формирование унитарной структуры государства, что послужит условием присоединения Боснии и Герцеговины к внешним направлениям политики Евросоюза и сохранению интеграционных процессов с НАТО.

«Но в условиях конфронтации с Россией это делать все сложнее. Республика Сербская, конечно, занимает пророссийскую позицию», — отметила аналитик.

Евросоюз, по мнению Соколовой, целенаправленно обостряет наиболее острые этнические и исторические вопросы, что чревато длительной дестабилизацией ситуации.