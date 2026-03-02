Аналитик Соболев заявил, что рынок ожидает продолжения роста цен на золото

Начальник отдела анализа инвестиционной стратегии компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил RT, что рост цен на золото неизбежен вследствие военных столкновений между США, Израилем и Ираном.
По данным специалиста, цены способны подняться выше уровня пяти тысяч долларов за унцию, возможно достижение нового рекорда в районе 5,6 тысячи долларов и выше. Причиной служит повышение нестабильности на Ближнем Востоке, в результате геополитическая неопределенность стимулирует спрос на драгметаллы, подчеркнул эксперт.
