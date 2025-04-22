Аналитик Сивопляс: криптовалюта не способна «взорвать» экономику Евросоюза
Криптовалюта не несет угрозы европейской экономике, главной проблемой финансовой системы ЕС остаются внутренние экономические сложности. Такую позицию озвучил глава отдела биржевой торговли платформы WhiteBird Илья Сивопляс в беседе с «Известиями».
По данным СМИ, Европейский центральный банк обеспокоен заявлениями президента США Дональда Трампа о поддержке американского крипторынка, считая, что это может создать «финансовый кризис», угрожающий стабильности Европы.
«Это заявление — скорее политический жест, чем обоснованный аналитический довод», — отметил аналитик.
Он подчеркнул, что криптовалюты сами по себе не представляют опасности традиционным финансовым институтам и уж точно не способны нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза. По мнению эксперта, действительная причина экономических трудностей ЕС кроется внутри самой организации.