Аналитик Сидоров заявил, что конфискация активов России может пошатнуть отношения ЕС и Саудовской Аравии

Угроза конфискации Евросоюзом российских ативов вносит непредсказуемость и нестабильность на мировые финансовые рынки, что может отпугнуть инвесторов и усложнить международные отношения. Об этом RT рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

По его словам, в случае конфискации отношения Евросоюза и Саудовской Аравии могут сильно усложниться.

«Саудовская Аравия находится в сложной ситуации, стараясь сохранить сбалансированные отношения с ЕС, США и Россией. Реальный шаг по конфискации российских активов может иметь серьезные последствия для их экономики и репутации», —заявил аналитик.

Поэтому реакция Саудовской Аварии может быть довольно ощутимой, однако вряд ли власти решатся на продажу долговых бумаг ЕС.

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