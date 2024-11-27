Аналитик Сидоров: рост мировых валют по отношению к доллару продолжается на фоне политики Федрезерва

Курс евро на Forex 27 ноября вырос до 115,2 рубля, доллара — 109,4 рубля. Какие факторы воздействуют на рост мировых валют по отношению к доллару, рассказал частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с RT .

По его мнению, влияние на ситуацию оказывает политика Федеральной резервной системы. Еще один фактор — ожидание большого количества рублей на рынке в декабре, вызванного ростом бюджетных расходов.

«Он всегда приходится на декабрь, так как закрываются бюджеты. Продажи экспортной валютной выручки продолжаются в ноябре–декабре традиционно крупнейшими экспортерами», — пояснил аналитик.

Сидоров также напомнил, что цены на нефть и поддержка российской валюты будут зависеть от решения ОПЕК+.