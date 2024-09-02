Аналитик Шнейдерман связал рост закупок российского газа в ЕС с сезонностью

Евросоюз во втором квартале 2024 года импортировал газ из России в объемах, превышающих поставки из США. Рост закупок может быть сезонным решением, рассказал глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT.

По словам эксперта, летом Евросоюз традиционно накачивает газохранилища российским газом. Кроме того, закупки российского сырья возросли на фоне ситуации на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона — он стал гораздо более премиальным по газу.

Именно по этой причине поставки большинства экспортеров идут туда, а не в Европу, отметил Шнейдерман.

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