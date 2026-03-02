Аналитик Шнейдерман предупредил о влиянии ближневосточного кризиса на рост цен на нефть

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил RT , что стоимость нефти повысится вследствие недавних событий на Ближнем Востоке.

«Рост цен на нефть обусловлен обострением обстановки в регионе, и мы ожидаем дальнейшего повышения стоимости сырья», — подчеркнул специалист.

Аналитик обозначил ориентировочный ценовой коридор в диапазоне 80—85 долларов за баррель нефти сорта Brent. Однако, если конфликт затянется и напряжение сохранится, цена может существенно превысить указанные уровни и удерживаться выше отметки 70 долларов за баррель Brent.