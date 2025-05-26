Аналитик Шнейдерман предположил, что Трамп будет настаивать на крупных инвестициях ЕС в США

Новые американские пошлины на европейские товары могут преследовать цель добиться заключения выгодной сделки на условиях администрации США. Такое мнение высказал руководитель отдела клиентской поддержки и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT .

Аналитик обратил внимание на тот факт, что решение о введении тарифов отложено с июня на июль, и предположил, что Евросоюз фактически согласился пойти на уступки и принять требования Белого дома.

«Видимо, [Дональд] Трамп (президент США — прим. ред.) будет настаивать на крупных инвестициях европейского бизнеса в экономику США», — предположил эксперт.

По его словам, возможен сценарий, при котором Европа увеличит импорт нефти и газа из Соединенных Штатов. Вместе с тем он уточнил, что стоимость черного золота, вероятнее всего, останется стабильной в конце мая и начале июня.