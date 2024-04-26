Аналитик Шнейдерман: конфликт Ирана и Израиля будет определять состояние нефтяного рынка | 360°

Мир 26 апреля 2024, 15:05 Аналитик Шнейдерман: конфликт Ирана и Израиля будет определять состояние нефтяного рынка

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Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал о состоянии нефтяного рынка. Слова эксперта опубликовал RT.

По его мнению, ситуацию с продажей черного золота в ближайшей перспективе будет определять геополитический конфликт между Ираном и Израилем.

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«Также способствует снижению цен на нефть обновленная статистика по запасам нефтегазовых месторождений в США. Рост потенциального предложения успокоил рынок», — отметил аналитик.

Он добавил, что российская Urals потеряет в стоимости, сохраняя разницу в 10 долларов (922 рубля) относительно Brent.