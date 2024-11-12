Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум, предполагающий прекращение ударов по инфраструктуре Украины на 24 часа. В беседе с RT ситуацию прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По мнению эксперта, высказывание Мерца — это часть его предвыборной кампании. Таким образом он пытается получить поддержку от части немецкого общества, которая выступает за эскалацию отношений с Россией, пояснил аналитик.

«И нужно признать, что таких там тоже немало», — уточнил специалист.

Семибратов также отметил, что потенциальная угроза может быть попыткой разогреть обстановку, пока Демократическая партия находится у власти.