Аналитик Семибратов заявил, что противостояние Каллас и фон дер Ляйен раскалывает элиты ЕС
Европу сотрясают новые конфликты. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас открыто выступила против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Противостояние отражает борьбу элитных групп за власть в Европе, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
Эксперт подчеркнул, что Каллас выражает интересы прибалтийских государств, мечтающих стать главными архитекторами политики ЕС. Между тем фон дер Ляйен обладает большими полномочиями и пользуется поддержкой крупных западноевропейских стран.
Семибратов полагает, что обострение ситуации связано с ослаблением русофобской линии, навязываемой ранее некоторыми странами-членами ЕС. Новые тенденции указывают на возможный переход Европы к поиску компромиссов и снижению накала агрессивной риторики.