Аналитик Семибратов указал на ослабление позиций Трампа

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил ослабление политических позиций действующего президента США Дональда Трампа.
«Я думаю, что в администрации Трампа пытаются прислушиваться к нашей позиции. Но в то же время они пытаются юлить», — добавил аналитик.
По словам специалиста, текущие политические обстоятельства оставляют открытым вопрос, чьи интересы в конечном счете возьмут верх. При этом события последних недель наглядно показали, что позиции Трампа теряют прочность, заявил эксперт.
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