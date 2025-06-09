Аналитик Семибратов указал на ослабление позиций Трампа

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в эфире радиостанции « Говорит Москва » отметил ослабление политических позиций действующего президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что в администрации Трампа пытаются прислушиваться к нашей позиции. Но в то же время они пытаются юлить», — добавил аналитик.

По словам специалиста, текущие политические обстоятельства оставляют открытым вопрос, чьи интересы в конечном счете возьмут верх. При этом события последних недель наглядно показали, что позиции Трампа теряют прочность, заявил эксперт.